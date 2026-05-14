Publicadas las listas definitivas de conciliación de verano en Siero tras subsanar el error en la adjudicación de plazas

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OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, ha informado este jueves sobre la resolución de una incidencia técnica detectada en el proceso de inscripción para las plazas del programa de conciliación 'Corresponsables' de cara al periodo de vacaciones de verano.

Según ha explicado la edil en rueda de prensa, un "error técnico y humano" en la plataforma de gestión provocó la emisión de un listado preliminar erróneo que no respetaba los criterios legales de la subvención.

Iglesias ha detallado que el fallo se originó en la herramienta gestionada por la empresa adjudicataria del plan, DICAD, durante la primera comunicación de adjudicación. Este incidente derivó en un "fallo en el volcado automático de datos", lo que generó una lista basada exclusivamente en el estricto orden de llegada, omitiendo los requisitos de baremación que deben cumplir las familias para acceder a las plazas según las bases del programa.

La concejala ha lamentado la confusión generada entre los solicitantes y ha pedido disculpas. Asimismo, ha justificado el retraso de tres días en la publicación de los resultados definitivos, argumentando que ha sido necesario realizar una "revisión exhaustiva" del proceso para corregir el listado y asegurar que la asignación se ajusta a la legalidad y a los criterios sociales de la ayuda.

Tras la subsanación del error, la edil ha anunciado que los listados finales con las plazas correctamente asignadas ya se encuentran publicados en la página web municipal.

Junto a los nombres de los admitidos, el Ayuntamiento ha incorporado un comunicado explicativo donde se detalla pormenorizadamente lo sucedido y se especifican, una vez más, los criterios de prioridad que rigen el programa 'Corresponsables', con el objetivo de dotar de "total transparencia" al proceso de conciliación estival.