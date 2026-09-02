Pumares (Foro) cuestiona la compra del taller de Barros después de "regalar seis millones" a Duro Felguera

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, durante la rueda de prensa de este lunes en la Juna General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha cuestionado este miércoles la decisión del Principado de comprar el taller de Barros a Duro Felguera para garantizar la inversión de Indra y ha pedido explicaciones al Ejecutivo autonómico por esta operación después de "regalar seis millones de euros" a Duro Felguera.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en la segunda mesa de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT Asturias, Pumares ha lamentado que este importe no se vaya a devolver. También ha reprochado la actitud de Duro Felguera, por "negarse" a negociar con Indra la venta del taller.

Pumares ha explicado que la inversión de Indra en Langreo es "trascendental" tanto para la cuenca del Nalón como para toda Asturias y la industria de la defensa. Sin embargo, considera que "había margen de negociación" para que ambas compañías llegaran a un acuerdo. El diputado del Grupo Mixto en la Junta General ha cuestionado al presidente por "no haber sido capaz" de lograr ese acuerdo, y ha criticado que Adrián Barbón haya hecho el anuncio de la compra del taller en un foro que "no es el adecuado". Tampoco nos puede sorprender, Adrián Barbón ya está en carrera electoral", ha asegurado.