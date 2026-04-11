Pumares (Foro) insiste en reclamar a Barbón que presente una moción de confianza tras el informe de Inspección

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, el secretario de Foro, Adrián Pumares y el alcalde de Colunga, Alberto Toyos, en Colunga. - FORO

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y Secretario General de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha vuelto a reclamar este sábado al presidente del Principado, Adrián Barbón, que presente una cuestión de confianza para que los grupos parlamentarios muestren su posición en relación al plan propuesto para regenerar el Servicio de Minas, después de conocerse el "demoledor" informe de la Inspección General de Servicio a raíz del accidente mortal de Cerredo, en el que cinco mineros perdieron la vida.

Desde Colunga, Pumares ha vuelto a insistir en que el desmantelamiento del servicio de seguridad minera, tiene a Barbón como responsable y debe ser él quien explique por qué se eliminó un servicio que funcionaba bien y era un referente. Cree Pumares que la credibilidad del presidente asturiano ha quedado "hundida".

Finalmente, Pumares insiste en que el Presidente debe comparecer en un pleno monográfico de la Junta General del Principado de Asturias para dar explicaciones, debatir lo ocurrido y aclarar los motivos del desmantelamiento del servicio. "Lo único que nos ha dicho es que se iba a recuperar en el plazo de dos meses pero debe explicar por qué hay que recuperar algo que ya existía y que además era desde luego un ejemplo a seguir", dijo Pumares.