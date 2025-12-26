Pumares (Foro) reclama modificar ya las Directrices Sectoriales de Comercio

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha acusado este viernes al Gobierno del socialista Adrián Barbón de paralizar inversiones y frenar la creación de empleo en Asturias, y ha reclamado la modificación inmediata de las Directrices Sectoriales de Comercio, que considera un obstáculo injustificado para el desarrollo económico del Principado.

Pumares ha advertido de que el Ejecutivo autonómico, con el respaldo de Izquierda Unida, ha convertido la ordenación del territorio en "una política de veto permanente", bloqueando proyectos empresariales y oportunidades de inversión que podrían generar actividad económica y empleo. En este sentido, ha señalado que Barbón "no solo lo permite, sino que además se escuda en una falsa prudencia para no tomar decisiones".

Así, el portavoz parlamentario de Foro Asturias ha advertido de que tanto Adrián Barbón como el Consejero Ovidio Zapico están empeñados en que Asturias sea la Comunidad Autónoma del "no", frente a otras que sí compiten por atraer inversiones. "Asturias no puede resignarse a perder oportunidades por una combinación de inmovilismo político y sectarismo ideológico", ha manifestado Pumares.

El diputado forista ha advertido también de que "el Gobierno de Barbón ha convertido las Directrices Sectoriales de Comercio en un auténtico candado que frena proyectos, bloquea inversiones e impide crear empleo", insistiendo en que "esta normativa, lejos de ordenar el sector comercial, está generando inseguridad jurídica y desincentivando iniciativas empresariales viables".

En este sentido, el portavoz de Foro Asturias ha exigido una modificación de las Directrices Sectoriales de Comercio que "haga compatibles nuevos proyectos que permitan crear empleo y generar riqueza con la protección del comercio de proximidad, la movilidad y la sostenibilidad".