Pumares (Foro) reclama la venta del taller de Barros de Duro Felguera a Indra y critica la falta de liderazgo de Barbón

Archivo - El diputado de Foro Asturias Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado la venta del taller de Barros de Duro Felguera a Indra y ha criticado duramente la gestión del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, al asegurar que "los asturianos hemos regalado a Duro Felguera 6 millones de euros porque el Gobierno de Barbón les hizo un préstamo sin ningún tipo de garantía".

Pumares ha acusado a Duro Felguera de negarse a devolver el dinero público y, simultáneamente, obstaculizar una operación que podría generar empleo en la zona.

"Duro Felguera dice que no nos va a devolver, y al mismo tiempo se niega a vender el taller de Barros a Indra, a pesar de que esto podría crear empleo y generar riqueza en una zona que está muy necesitada de ello", ha señalado el dirigente de Foro Asturias.

El secretario general de la formación asturiana ha cuestionado la capacidad de liderazgo del presidente autonómico, afirmando que "Barbón no va a liderar nada porque es incapaz de liderar absolutamente nada" en relación con esta cuestión que afecta a la comarca.

Pumares ha insistido en que la única actuación del Gobierno asturiano ha sido perjudicial para los intereses públicos, al subrayar que "lo único que ha hecho en relación con este asunto ha sido poner en marcha un préstamo a Duro Felguera sin ningún tipo de garantía, haciendo que los asturianos regalemos 6 millones de euros a una empresa".

El dirigente de Foro Asturias ha reiterado su posición sobre la necesidad de facilitar la venta a Indra como solución para la zona, insistiendo en que la operación "podría crear empleo y generar riqueza" en un territorio que requiere impulso económico.