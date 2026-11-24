Ángela Pumariega, En El Centro - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, se ha mostrado convencida este martes en Avilés de que esta es la última semana del 'sanchismo' --en referencia al presidente del Gobierno Pedro Sánchez--. La candidata asturiana considera que en las elecciones generales del 29 de noviembre "triunfará la decencia sobre la decadencia". Ha insistido en que el PP tiene al mejor candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, y el mejor proyecto para España.

Pumariega ha intervenido en un mitin en la Casa de Cultura de Avilés junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, y la presidenta local, Estefanía Rodríguez.

Ha acusado a los socialistas de "estar metiendo miedo a nuestros mayores, utilizando las instituciones y el dinero público para comprar apoyos, estamos viendo urnas de cartón, llamamientos a las bofetadas y mentiras, muchas mentiras".

La número uno de la lista 'popular' asturiana afirmó que el PP lleva toda la campaña explicando el programa y las propuestas para la reconstrucción nacional, y añadió que estar en Avilés "es hablar de industria y garantizar que las próximas generaciones también encuentren aquí oportunidades".

En este sentido, anunció que el futuro Gobierno del PP consolidará un marco de costes eléctricos competitivo para las industrias electrointensivas, eliminará definitivamente el impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica, mantendrá bonificaciones en los peajes y aprovechará los ingresos de los derechos de emisión para apoyar la competitividad industrial.

Ángela Pumariega expresó que no se trata de pedir privilegios, sino de poder competir en condiciones equivalentes. "Cuando hablamos del precio de la electricidad, no hablamos solamente de la factura de nuestras casas, que también es importante. En una comarca como Avilés, hablamos también de los costes de producir acero, fabricar vidrio y mantener miles de puestos de trabajo, ya que la política energética es también política industrial y política de empleo", ha señalado.

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido de que la economía asturiana está "en alerta roja" porque sube el desempleo, la tasa de actividad es la más baja de España y uno de cada cuatro jóvenes de la región que quiere trabajar está en el paro

"La industria asturiana ya ha visto limitadas sus posibilidades de crecimiento por falta de potencia eléctrica, y las empresas necesitan electricidad y certezas para invertir", ha añadido el presidente del PP asturiano. Queipo explicó las propuestas al respecto de Núñez Feijóo: energía competitiva, plan de choque de 18 meses para desbloquear las conexiones eléctricas y agilización de los proyectos industriales estratégicos.