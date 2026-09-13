Las pymes de Avilés podrán solicitar desde el 17 de septiembre las ayudas del Programa Pyme Digital 2026

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés ha lanzado la convocatoria del Programa Pyme Digital 2026, dirigido a impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de su demarcación mediante servicios de asesoramiento y ayudas económicas para la implantación de soluciones digitales.

El programa, desarrollado en el marco del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y cofinanciado con fondos de la Unión Europea, se estructura en dos fases. En la primera, la Cámara realizará un diagnóstico asistido de TIC para analizar el nivel de digitalización de cada empresa, identificar sus necesidades tecnológicas y establecer recomendaciones de mejora.

Este diagnóstico abordará ámbitos como las herramientas de productividad y gestión empresarial, el comercio electrónico o el marketing digital. En una segunda fase, las empresas beneficiarias podrán implantar las soluciones y mejoras identificadas.

La convocatoria establece un coste elegible máximo de 7.490 euros por empresa, integrado por hasta 7.000 euros de costes directos y un 7 por ciento adicional de costes indirectos. La financiación del FEDER alcanza el 60 por ciento del coste elegible, con una ayuda máxima de 4.494 euros por empresa, mientras que el 40 por ciento restante corresponderá a la empresa beneficiaria.

El programa cuenta con un presupuesto máximo de ejecución de 62.256 euros, de los que 17.316 euros corresponden a los servicios de apoyo prestados gratuitamente por la Cámara de Comercio y 44.940 euros a la fase de implantación. En esta última se contemplan 26.964 euros en ayudas económicas para las pymes y una participación estimada de seis empresas.

Podrán participar las pymes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y tengan su domicilio social o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación de la Cámara de Comercio de Avilés.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 09.00 horas del 17 de septiembre y permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 16 de octubre de 2026, aunque podrá cerrarse anticipadamente en caso de agotamiento del presupuesto disponible.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Cámara de Comercio de Avilés.