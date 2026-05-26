Queipo afirma que las "batallas incesantes" entre PSOE e IU convierten el panorama político asturiano en "un hazmerreír"

Atención a medios del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, este martes en Oviedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha arremetido este martes contra la "inestabilidad y ruido político permanente" que, a su juicio, impera en el Principado debido a las diferencias internas en el Ejecutivo autonómico de coalición. "Las batallas incesantes, constantes, entre el Partido Socialista e Izquierda Unida están convirtiendo el panorama político asturiano en un hazmerreír", ha manifestado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Oviedo, Queipo se ha mostrado escéptico ante la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón. "No esperamos absolutamente nada porque esa comisión de seguimiento del pacto de gobierno es exactamente lo mismo que se hace a nivel nacional cuando el presidente del gobierno llama a los ministros de Sumar para darles un toque de atención", ha señalado, augurando que habrá "muchas amenazas de ruptura, muchos enfados de cara al público, pero una vez que están dentro todo se arregla y todo pasa".

Queipo ha calificado la situación de "coalición caótica" y ha afeado que las tensiones internas afecten de forma directa a la resolución de los problemas de la comunidad. En concreto, ha apuntado al ámbito de la vivienda, donde ve al Ejecutivo "acogotado", y a la gestión del consorcio de residuos Cogersa, cuya estrategia de futuro considera que está "absolutamente bloqueada" por el "miedo a lo que ocurra dentro" de la alianza de gobierno.

Ante este escenario, el líder de los 'populares' asturianos ha pedido a los socios de Gobierno "un poco de coherencia, de tranquilidad y de sosiego" para el año que resta hasta las próximas elecciones autonómicas. "A los que nos va a tocar recoger todo esto y gestionarlo mucho mejor, nos están poniendo muchos problemas y al final quien lo va a pagar, quien lo está pagando, son todos los asturianos", ha advertido.

Al ser preguntado por las valoraciones del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien le achacó "ansiedad" por afianzar su liderazgo, Queipo ha replicado que lo que tiene es "verdadera prisa porque este gobierno deje de estropear las cosas". Asimismo, ha tachado de "fuera de lugar" que se sugiriera que la última encuesta publicada sobre futuros resultados electorales fuera de autoría del PP, vinculando estas críticas al "nerviosismo" del Gobierno liderado por el socialista Adrián Barbón ya que "cada encuesta que se hace lo que se comprueba es que los asturianos siguen manifestando una pérdida de confianza".

LEY DE IDENTIDAD Y EL ASTURIANO

Queipo se ha pronunciado sobre la futura ley de Cultura que "blindará" el asturiano. "Una norma de este calibre debería tratarse de forma transversal y compartirse con el principal partido de la oposición", ha apuntado. Según ha manifestado, le gustaría que "esa ley de identidad no salga de un despacho con un sesgo sectario ideológico", criticando que a día de hoy no ha recibido "ninguna llamada" por parte del Ejecutivo.

Respecto al término "blindar", el presidente del PP ha afirmado que "el asturiano ya está blindado en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Uso y Promoción del Principado", por lo que ha pedido concretar la propuesta y ha lamentado que "una vez más se utilice como arma arrojadiza para dividir a los asturianos". "Están haciéndoles muy flaco favor a las lenguas asturianas", ha concluido.

APOYO AL RIDEA

Queipo ha querido "solidarizarse" con el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) tras las palabras de ayer del consejero Ovidio Zapico (IU). Ha rechazado "las manifestaciones que hizo contra una institución "que está haciendo un servicio del altísimo valor para la sociedad asturiana".

"El Ridea, cuando nació, lo hizo para profundizar en el conocimiento y en la investigación de todos los campos del saber y para hacerlo en servicio de Asturias", ha recordado Queipo, quien ha trasladado la "plena confianza" de su partido en el organismo.

Asimismo, ha avanzado su compromiso de que, si accede a la presidencia del Principado en 2027, la institución "será una parte fundamental" de sus políticas y funcionará de forma "consultiva y proactiva" para potenciar la cultura y la historia de la región.