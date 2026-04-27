Queipo dice que Barbón "no es el responsable del accidente de Cerredo pero si del Gobierno que permitió que ocurriese"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha manifestado este lunes en Avilés que "en cuanto el presidente Adrián Barbón pise Asturias a su vuelta de México, tiene que ponerse de forma inmediata a gestionar los ceses de las personas que señala este borrador de la Comisión de Investigación sobre el accidente de la Mina de Cerredo".

"Creo que Barbón no debe figurar en el informe que finalmente aprueba la Comisión como responsable del accidente. Él es el responsable de un gobierno, que evidentemente tenía personas que permitieron que esto ocurriera. Pero yo nunca diré que él es el responsable de ese accidente. Lo que sí es responsable es de la respuesta que se da a partir de ese accidente", dijo Álvaro Queipo.

Ha insistido el líder de los 'populares' asturianos que Adrián Barbón si es responsable de la respuesta que se da a partir de que se conoce este borrador y es ahora cuando tiene que demostrar que no se dedica a tapar a esos responsables.

En este sentido ha indicado que cada día que pasa sin que se den las respuestas políticas oportunas, que no son otras que el cese de los responsables políticos y asumir así la responsabilidad política de lo que ocurrió, es un día más "en el que Barbón tiene cada vez más responsabilidad política sobre lo que está ocurriendo en torno al accidente de Cerrero".

CUATRO RESPONSABLES POLÍTICOS

Ha recordado Queipo que el borrador señala de "forma clara" que "aquí hay cuatro personas que tienen responsabilidades políticas: Isaac Pola, Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmena Díaz, que tienen responsabilidades políticas en lo que pasó en el trágico accidente de Cerredo".

"Estamos hablando de tres legislaturas del PSOE con responsables al frente de la consejería, en los que han estado o han sido los responsables o han estado implicados en las decisiones que llevaron a que esto pudiera ocurrir, que se hizo la vista gorda, que se utilizaron pues figuras legales como esos proyectos de investigación complementaria para esquivar la normativa y esquivar los controles y que lo que hubo fue pues claramente una negligencia por parte de la administración", indicó Queipo.

FELICITACIÓN A COVADONGA TOMÉ

Álvaro Queipo ha felicitado a la presidenta de la Comisión de Investigación Parlamentaria, Covadonga Tomé por el "buen trabajo que ha hecho con el borrador que ha presentado", un borrador con el que están de acuerdo y que lo que hace es resumir correctamente las ideas y lo que se perseguía que era conocer dónde falló el sistema, dónde falló la administración, para que lo que ocurrió, ese trágico accidente de Cerredo, no vuelva a ocurrir en Asturias.

"El borrador da las respuestas necesarias y señala exactamente dónde han estado algunos de los fallos más importantes, y por eso creo que cumple con su función primera. ¿Cuál es la segunda función que tenía este borrador que hemos conocido? Señalar a los responsables de que esto que ha ocurrido y eso el borrador también lo hace", dijo Queipo.