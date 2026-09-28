Queipo (PP) afirma que "ya no es momento de anuncios" sino de "resultados" tras siete años gobernando Barbón (PSOE)

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general, Beatriz Llaneza, este lunes en la sede del partido en Oviedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado que, tras siete años de Gobierno socialista, "ya no es momento de anuncios" sino de "resultados". "La política no puede consistir en prometer cada cuatro años lo que no se ha hecho en los cuatro años anteriores", ha señalado.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Asturias, Queipo ha analizado el balance del último Debate de Orientación Política, celebrado la semana pasada en la Junta General del Principado, y ha lamentado la gestión del gobierno liderado por Adrián Barbón (PSOE). "Cuando se anuncian cosas que después no se cumplen, las promesas, evidentemente, dejan de ser creíbles", ha dicho.

El líder del PP asturiano ha repasado diversos compromisos presupuestarios e infraestructuras de la comunidad para reprochar que "se anuncian cosas que después no se cumplen", citando expresamente "lo sucedido con el vial de Jove", la "autovía del suroccidente" o "los terrenos del antiguo HUCA".

En este contexto, Queipo ha subrayado la necesidad de "cambiar el paradigma" mediante una gestión "con ambición, pero también con realismo" y ha contrapuesto la inacción que achaca al Ejecutivo autonómico con la alternativa que plantea, respaldada en un plan de tres grandes objetivos, 20 ámbitos de actuación y 83 medidas concretas.

"No podemos conformarnos con que más de 185.000 asturianos estén en algún tipo de lista de espera sanitaria" ni "consentir que una persona que solicita una prestación de dependencia tenga que esperar más de un año para completar su tramitación", ha señalado.

Queipo también ha criticado las dificultades de acceso a la vivienda "mientras en Asturias se produce el mayor incremento de precios de todo el país" y ha lamentado que "cada día haya un autónomo menos".

Según ha indicado, la respuesta del Gobierno pasa por prometer que "se va a hacer en ocho meses lo que no se ha hecho en siete años", una actitud ante la que ha justificado la abstención de su grupo en las propuestas de resolución presentadas por el PSOE e IU-Convocatoria en el reciente Debate de Orientación Política.

En relación con los asturianos que residen en el extranjero, el proyecto de Queipo contempla un área de actuación dedidacada al "talento exterior" y ha avanzado que el próximo sábado iniciará un viaje institucional a Chile y Argentina para participar en el V Congreso Mundial de la Asturianía en Buenos Aires. "Tenemos una enorme red de conocimiento, de experiencia y vínculos repartida por todo el mundo y tenemos que aprovecharla mucho mejor", ha defendido.

Finalmente, el presidente de los 'populares' asturianos ha valorado la entrega del premio Tomás Antuña a la asociación El Patiu junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha felicitado al Grupo Municipal Popular en Avilés tras la reprobación de la alcaldesa, Mariví Monteserín, en el Pleno celebrado este mismo lunes, por la gestión del contrato del agua.

Queipo ha emplazado a su partido a la intermunicipal que tendrá lugar el próximo 10 de octubre en Oviedo porque "un proyecto para Asturias no puede construirse únicamente desde la Junta General", sino "desde cada aldea" y "desde cada concejo".

"Después de años de promesas incumplidas, Asturias necesita un tiempo nuevo, un tiempo en el que los compromisos vuelvan a tener valor, en el que los proyectos se cumplan y en el que los problemas se resuelvan y no se hereden de legislatura en legislatura. Ese tiempo nuevo no comienza el día de las urnas. Ese tiempo nuevo ya ha empezado", ha sentenciado.