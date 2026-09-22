Queipo (PP) considera que Barbón (PSOE) tiene un "problema de credibilidad bastante evidente"

Álvaro Queipo - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este martes la intervención inicial en el Debate de Orientación Política del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón. "Tiene un problema de credibilidad bastante evidente", ha resumido Queipo, que considera que Barbón está "azuzado" por la pérdida del gobierno en las próximas elecciones autonómicas.

A juicio de Queipo, la intervención de Barbón ha sido "un discurso grandilocuente" que tiene "un problema con la realidad". Así, se ha referido a informaciones que han recopilado las propuestas de Barbón en los últimos debates y que habrían registrado un grado de cumplimiento de un 70%.

El líder de la oposición ha insistido en que Barbón no ha abordado los problemas reales de Asturias, destacando que "ha hecho un discurso que es filosófico, es teórico" y ha lamentado la falta de autocrítica.

"Adrián Barbón lo que tiene no es un problema de comunicación; lo que tiene es un problema de ejecución y de gestión por parte de su gobierno", ha insistido el dirigente del PP.

Ha querido recordar Queipo los problemas que padecen los asturianos a los que no se habría referido el dirigente socialista. "Somos una comunidad autónoma que está liderando el aumento del precio de la vivienda en toda España, de las que más castiga impuestos o donde cada día fallecen tres personas esperando por la ayuda de la dependencia", ha apuntado.

Así, Queipo ha cuestionado la viabilidad de las propuestas presentadas por el socialista, argumentando que no se trata de un Barbón recién llegado al cargo de presidente sino de un dirigente que está a ocho meses de probablemente perder la presidencia. "¿Cómo va a hacer para que en estos ocho meses escasos que le quedan, cómo va a hacer para cumplir con lo que lleva siete años incumpliendo?", se ha preguntado el portavoz del PP.

El líder de la oposición ha criticado además la estrategia del Ejecutivo de reservar propuestas para presentarlas al día siguiente, el día en el que oposición y Barbón debaten.

"Lo que está haciendo con esta estrategia es intentar utilizar el parlamento como si fuese un plató de televisión y hurtar a la Cámara la capacidad de fiscalizar de forma correcta", ha concluido.