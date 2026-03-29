Queipo (PP) critica a Barbón (PSOE) por ir a "hacerse fotos" a Jarrio cuando lo ha tenido "abandonado"

Álvaro Queipo, En Coaña - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este domingo en Coaña al presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, de quien ha dicho que después de siete años sin visitar el Hospital de Jarrio, celebrará este lunes una reunión del Consejo de Gobierno del Principado en el centro hospitalario del Noroccidente.

"Viene a hacerse una serie de fotografías e intentar tapar con imágenes lo que los datos dicen y que evidentemente conoce toda la comarca", señaló.

Álvaro Queipo, que inauguró la Feria Agroarte de Coaña junto a la alcaldesa, Rosana González, denunció que el Hospital de Jarrio "ha estado abandonado durante años y sigue a día de hoy abandonado, y lo cierto es que hay casi mil personas en lista de espera quirúrgica esperando porque el Gobierno les dé una solución, y mucho me temo que mañana lo que el Consejo de Gobierno venga a tratar aquí, a Jarrio no va a ser la solución a ese problema".

El líder del PP afirmó que desde que Barbón es presidente el incremento en las listas de espera es de casi el 80 por ciento. "Supongo que de esta situación Adrián Barbón no va a hablar mañana en su visita y este es el drama que vive el Occidente de Asturias, y lo que los vecinos esperan que alguien diga algo", ha criticado.

"Lo que se necesita no son consejos de gobierno dentro de las instalaciones del hospital, lo que se necesita es que vengan médicos y que se reduzcan las listas de espera", subrayó.

Queipo destacó que no sabe si Barbón es consciente de que "hay personas mayores que se levantan a las cuatro o a las cinco de la mañana para poder ir a recibir quimioterapia en Oviedo, en una ambulancia colectiva que les devuelve para llegar a cenar a sus casas; ésta es la progresista sanidad en el año 2026 que este Gobierno del Principado está dando a los vecinos del Occidente de Asturias".

En este sentido, afirmó que le parece "una frivolidad absoluta" que después de siete años Barbón vaya ahora al Hospital de Jarrio "en vísperas de una campaña electoral, y me imagino que a inaugurar alguna de las pequeñas obras que han terminado en las instalaciones, cuando las obras importantes, las que afectan al bloque quirúrgico, están paralizadas desde el año 2020, y sin que haya ningún tipo de expectativa para que se pongan en marcha, y mucho menos de que se puedan concluir".

Así, el presidente del PP calificó de "insulto a los vecinos del Noroccidente la reunión de este lunes y que se utilice al hospital para una "venta de propaganda vacía de contenido".

Ha añadido que, salvo que el Gobierno cambie su política, lo que este lunes se producirá va a ser "otra pérdida de tiempo, en un contexto en el que sabemos que las listas de espera se maquillan en Asturias".

A este respecto, anunció que cuando el PP llegue a la presidencia del Principado, lo primero que haré será una auditoría a las listas de espera sanitarias, porque teme que los datos que se conocen "son falsos", y que las listas de espera en Asturias "son mucho peores de lo que nos están contando". "

RESIDENCIA

Por otro lado, Queipo ha dicho que la residencia para mayores presupuestada desde hace varios años para Navia, finalmente, según la consejera de Derechos Sociales se hará en Luarca.

"La alcaldesa de Navia habla de sectarismo, y no puedo más que darle la razón, porque es por lo que este Gobierno se ha caracterizado en estos últimos tres años, y lo hace por el miedo que tiene a los resultados electorales, que sabe que en Asturias les son desfavorables", ha criticado.

"Es un Gobierno que sabe que tiene los días contados y que está calculando cada mes qué hacer para poder mantenerse y que en el 2027 las previsiones no se cumplan, y en esa estrategia está el trato que le están dando a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular; este Gobierno prefiere que haya vecinos que sufran las consecuencias del abandono de la administración autonómica antes que un alcalde o alcaldesa del Partido Popular pueda decir y demostrar todo lo que está trabajando desde su puesto", resaltó.

Álvaro Queipo calificó de "lamentable este sectarismo de una administración que mira primero quién gobierna, si PP, PSOE o Izquierda Unida, antes de llevar a cabo una inversión como puede ser una residencia de mayores, un centro diurno, lo que toque, y lo cierto es que no se atiende a las necesidades de los vecinos".