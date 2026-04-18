Queipo (PP) fija la bajada de impuestos como prioridad si accede al Gobierno del Principado

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, este sábado en Panes. - PP ASTURIAS

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, han clausurado este sábado en Panes (Peñamellera Baja) un encuentro astur-cantabro del PP en el que han defendido bajar impuestos para que Asturias deje de ser una "isla fiscal sin competitividad" y mejorar los servicios sociales mediante una "buena gestión".

"Asturias es hoy, y no es casualidad, el producto de muchos años haciendo políticas erróneas, una isla fiscal; todas las comunidades autónomas que están a nuestro alrededor han sabido hacer las reformas pertinentes para aliviar la carga fiscal a los emprendedores, a los ciudadanos, a todo aquel que quiere construir una vida en esas comunidades, facilitando y aligerando las cargas burocráticas y fiscales", ha señalado.

Queipo ha tomado como ejemplo el Gobierno de Cantabria y se ha comprometido a reducir la carga fiscal en Asturias en el plazo de un año si accede al Gobierno del Principado, con el objetivo de atraer inversión y reactivar la actividad económica en la comunidad. Una medida que llegaría acompañada de otras orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar el gasto, con el fin de lograr un crecimiento "sostenido y equilibrado" en Asturias.

El dirigente 'popular' ha defendido que una reducción de impuestos permitiría incrementar la competitividad del Principado, facilitar la implantación de nuevas empresas y generar un entorno más favorable para la inversión. A su entender, esta estrategia contribuiría también a dinamizar el tejido productivo y a fijar población.

Queipo ha incidido en que la política fiscal debe convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo económico y no en un freno, apostando por un modelo que incentive la actividad empresarial y mejore la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

"Incrementan los impuestos de manera reiterada y, sin embargo, los servicios públicos en Asturias son cada vez peores", ha criticado, refiriéndose al Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón, de quien ha dicho que "cuando llegó en el año 2019 era un candidato joven, aportaba un aire fresco, parecía una persona distinta que venía a aportar a la política autonómica; pero lo que han demostrado en estos siete años de gobierno es que, efectivamente, es un sanchista más, probablemente uno de los alumnos más aventajados".