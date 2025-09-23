Queipo (PP) ve a Barbón "vacío de ideas" y dice que su discurso ha sido el peor que ha hecho como presidente

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha mostrado este martes muy crítico con el discurso inicial que ha pronunciado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el inicio del debate de orientación política. "Es el peor discurso que ha hecho como presidente", ha afirmado Queipo a los periodistas tras concluir la primera jornada del debate.

Queipo ha señalado que el discurso de Barbón "está absolutamente vacío de ideas" y que "se ha limitado a pasar de puntillas sobre los temas importantes para la región". "Creo que ha desaprovechado la oportunidad de exponer el proyecto que pueda tener para Asturias, y me temo que ya no lo tiene", ha manifestado.

El líder 'popular' ha considerado que el actual Gobierno del Principado "se está quedando absolutamente seco" y está "dando sus últimos pasos", aunque ha matizado que le preocupa que quede "un año y pico de legislatura", ya que lo que debe hacer el Ejecutivo es trabajar.

En sus declaraciones, Queipo ha destacado que esperaba que este debate fuera "la posibilidad de confrontar proyectos", pero ha lamentado que "al otro lado no hay proyecto alguno", en referencia a Barbón.

"Mañana me invitaré a exponer el proyecto del Partido Popular frente a un gobierno que ha demostrado hoy su falta de rumbo", ha añadido.

El presidente del PP de Asturias ha calificado el discurso como "profundamente decepcionante" y ha mostrado su preocupación por lo que considera una falta de dirección en el actual Gobierno autonómico.

A preguntas de los periodistas sobre las palabras de Barbón relativas al peaje del Huerna, Queipo ha pedido a los socialistas que "aclaren sus postura interna". Desde el PP son partidarios de la eliminación del pago en la autopista que conecta Asturias con León. Considera que el peaje supone un "agravio" para los asturianos y una "injusticia" que están pagando cada vez que pasan por esa vía.