Quema un hórreo en Almurfe (Belmonte de Miranda)

Incendio de un hórreo en Belmonte de Miranda. - SEPA

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Grado y La Morgal han extinguido el incendio declarado en un hórreo ubicado en la localidad de Almurfe, en Belmonte de Miranda. El fuego calcinó por completo la construcción resultando afectada también la techumbre de una vivienda anexa deshabitada.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, la actuación de los bomberos evitó que el fuego alcanzase a una tercera vivienda cercana y no se registraron daños personales. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.47 horas de este jueves. En la llamada indicaban que estaba quemando un hórreo en el pueblo y había varias casas cercanas.

La Sala del 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque de Grado y a dos efectivos, con una autobomba nodriza, desde el parque central de La Morgal. Cuando los bomberos llegaron al lugar el fuego en el hórreo estaba completamente desarrollado, con gran carga térmica. Además, la construcción se había derrumbado sobre leña que había almacenada debajo.

En las labores de extinción se emplearon 35.000 litros de agua y finalmente se selló con espuma. l incendio se dio por controlado a las 21.21 horas y por extinguido a las 22.55 horas. A lo largo de la noche y de la mañana, por protocolo, se ha acudió a revisar la zona para evitar reproducciones.