Quinto día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio: el rastreo se amplía hasta Trubia

Dispositivo de búsqueda de una mujer que cayó al río en SMRA. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida al caer al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio se ha retomado a primera hora de este martes. Cuando se cumple el quinto día de rastreo sin éxito, el dispositivo se amplía desde el río Silvestre hasta la localidad ovetense de Trubia, por donde discurre el río Nalón.

Según ha informado la Guardia Civil de Asturias, el dispositivo se retomó a las 8.30 horas, y en él, bajo la coordinación del Teniente Adjunto de Pola de Siero participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana, dos patrullas de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, un Jefe de Zona de Bomberos, seis efectivos de Bomberos de Asturias, un piloto de dron del 112, cinco efectivos de Cruz Roja, seis voluntarios de Proteccion Civil, un técnico del 112 y el helicóptero del 112.

La zona a cubrir será desde la desembocadura del río Silvestre hasta Trubia. Paralelamente las Unidades de Guardia Civil situadas en la ribera del río Nalón continúan realizando reconocimientos de zona hasta su desembocadura.

La mujer desaparecida, de 56 años, cayó al río Silvestre, en La Güerta (SMRA) el pasado viernes 6 de marzo. Hasta ahora el dispositivo de búsqueda ha localizado dos prendas de vestir de la mujer desaparecida en la zona donde había sido vista por última vez en Piñera.