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OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha informado este lunes de que datos personales de usuarios del club figuran entre la información extraída en un ciberataque contra una plataforma tecnológica de servicios a aficionados gestionada por LaLiga. La entidad azul ha precisado que sus sistemas, bases de datos y plataformas propias no se han visto afectados y que trabaja con la patronal para determinar el alcance exacto de la brecha.

Según ha explicado el club en un comunicado, un tercero no autorizado accedió de forma ilegítima a la plataforma entre los días 14 y 16 de noviembre y sustrajo datos personales de usuarios registrados en servicios digitales de LaLiga y de algunos clubes, entre ellos el Real Oviedo.

La entidad ovetense ha subrayado que el incidente se ha producido en una herramienta ajena a su gestión. Desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, mantiene un contacto permanente con LaLiga para conocer qué datos de sus usuarios se han visto comprometidos e informará directamente a las personas afectadas cuando disponga de esa información.

El Real Oviedo ya ha notificado el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ha activado los protocolos previstos en la normativa de protección de datos. Asimismo, su departamento legal está realizando las comunicaciones, análisis y actuaciones necesarias en estos casos.

Mientras se concreta el alcance de la sustracción, el club ha pedido a sus socios, abonados y usuarios registrados que extremen las precauciones ante posibles mensajes, correos electrónicos o llamadas que suplanten a la entidad y soliciten datos personales, contraseñas o pagos.

En estos supuestos, ha recomendado evitar pulsar los enlaces y comprobar las solicitudes a través de sus canales oficiales. Además, ha facilitado la dirección abonados@realoviedo.es para atender consultas y ha remitido a las recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) sobre 'phishing'.

Por su parte, LaLiga ha señalado que sus equipos de seguridad identificaron el origen de la intrusión y aplicaron el pasado 16 de noviembre las medidas necesarias para contener el ataque, detener la extracción de información y bloquear al atacante.

La patronal ha recalcado que la brecha se ha limitado exclusivamente a esta plataforma, sin afectar al resto de sus sistemas ni al normal desarrollo de la competición. Sus técnicos continúan analizando la actividad registrada para determinar el alcance exacto del incidente y han reforzado la supervisión de su infraestructura tecnológica.

LaLiga también ha comunicado lo sucedido a la AEPD y ha presentado una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que investiga los hechos. La organización mantiene la coordinación con los clubes afectados, mientras que el Real Oviedo ha lamentado la situación generada, que ha calificado de "completamente ajena a la entidad".