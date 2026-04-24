Rechazo "unánime" de dirigentes locales de la FSA-PSOE al dictamen de la comisión de Cerredo

Archivo - Una reunión en la sede de la FSA con el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, en el centro - FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios locales de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) han mostrado este viernes el respaldo "unánime" al rechazo de los socialistas asturianos al dictamen sobre el accidente de Cerredo, hecho público esta semana por la presidenta de la comisión de investigación, la diputada Covadonga Tomé.

La FSA-PSOE ha emitido un comunicado al término de la reunión interna convocada para abordar la posición del PSOE asturiano ante el dictamen en el que el partido afirma que "los secretarios y secretarias generales de las agrupaciones locales de la Federación Socialista Asturiana han rechazado esta tarde el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente minero".

De acuerdo con el criterio expresado por la Comisión Ejecutiva Autonómica, los responsables locales "consideran inaceptable el señalamiento de responsabilidades personales, tanto de índole política como técnica".

La dirección de la FSA-PSOE ya se pronunció el pasado martes, el mismo día que se conoció la propuesta de dictamen. En coincidencia con el planteamiento de la parte mayoritaria del Gobierno de Asturias -la que corresponde al PSOE al ser un gobierno de coalición con IU-Convocatoria por Asturies-, la Comisión Ejecutiva Autonómica entiende que "ninguno de los hechos conocidos hasta el momento justifica la atribución de responsabilidades individuales por la tragedia de Cerredo".

"Esta postura ha recibido el respaldo unánime de los secretarios generales locales", según la FSA-PSOE. Es una posición que "se asienta sobre varios hechos clave". Se refieren los socialistas a la confirmación de que la de Cerredo era una explotación "ilegal y clandestina". "Ningún permiso administrativo ni ningún proyecto de investigación autorizaba la extracción de carbón por parte de la empresa Blue Solving, que desarrollaba una actividad ilegal -insistimos en aplicar el término adecuado- y deliberadamente clandestina", han enfatizado.

Consideran además que "no hay relación de causa efecto": "Ni los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación ni el informe de la Inspección General de Servicios, elaborado por iniciativa del presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, permiten establecer una relación de causa efecto entre el proceder de la Administración y el accidente". Para el PSOE asturiano "la única responsabilidad directa y comprobable es la de la empresa, que violentó la ley para su beneficio económico con una actividad nunca autorizada".

UN DICTAMEN "INCONSISTENTE"

Los socialistas han cuestionado también "la inconsistencia de la propuesta de dictamen", al entender que "incurre en varios errores materiales, tales como la atribución de manifestaciones no realizadas". "Esos fallos, intencionados o no, se suman a auténticos saltos en el vacío en los razonamientos, todo ello orientado a intentar dar una aparente consistencia a la carga de responsabilidades técnicas y políticas, como si estuvieran fijadas de antemano", han dicho.

A mayores, desde el PSOE defienden que el borrador "se excede" al atribuir acciones susceptibles de condena legal a trabajadores públicos, "ámbito exclusivo de la justicia, según ha determinado el Tribunal Constitucional". La Federación Socialista Asturiana "tampoco puede pasar de largo" sobre la intencionalidad política del borrador, que "ha merecido a coro el elogio unánime del Partido Popular, Vox y el diputado de Foro Asturias". "No nos sorprende, toda vez que la derecha jamás ha tenido interés en conocer la verdad de lo sucedido en Cerredo ni en nombrar sus verdaderos responsables", ha apostillado el partido.

La FSA ha insistido en que será la investigación judicial abierta la que determine cuáles son las responsabilidades penales, si las hubiera, derivadas del accidente. "La Federación Socialista Asturiana no va a contribuir a ocultarlas ni a distorsionarlas con el señalamiento de responsabilidades individuales", han asegurado.

Del mismo modo, "tampoco va a compartir la injusticia de hacer corresponsables de la tragedia a funcionarios públicos ni a dirigentes políticos". A este respecto, señalan que "a día de hoy, no se ha probado ninguna relación directa de las personas acusadas con la responsabilidad del accidente".

La Federación Socialista Asturiana ha manifestado de nuevo su compromiso con la verdad y su respeto y solidaridad con las familias de las víctimas de Cerredo, y ha animado al Gobierno de Asturias a adoptar "cuanto antes" todas las iniciativas que ya ha anunciado para reforzar la supervisión de la actividad minera, así como a "explorar con rigor las posibilidades legales para el resarcimiento económico de las víctimas".