Registran sin éxito una empresa en el polígono del Espíritu Santo en busca del sospechoso del tiroteo en Oviedo

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha registrado a primera hora de este miércoles las instalaciones de una empresa en el polígono del Espíritu Santo en Oviedo ante la sospecha de que pudiera encontrarse en su interior el presunto autor del tiroteo contra una joven de 17 años ocurrido ayer en el barrio ovetense de Villafría, y por la colocación de un artefacto explosivo que causó la muerte de un subinspector de Guías Caninos y del perro detector que le acompañaba, además de heridas graves a un agente de los Tedax.

Según han informado trabajadores de la empresa a Europa Press, los agentes sacaron del edificio a varios empleados y registraron despachos y oficinas del centro, sin localizar al sospechoso.

Los trabajadores han podido regresar a sus puestos alrededor de las 10.30 horas, una vez finalizada la intervención policial en las instalaciones de la compañía, especializada en materiales de construcción, reformas, pavimentos, parqués y mobiliario de cocina y baño. La búsqueda del hombre continúa tras concluir sin éxito el registro.