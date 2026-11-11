La reivindicación de Nuestro Corazón por Bandera reúne a PP y Vox en defensa de las fuerzas de seguridad

Miembros de la Asociación Nuestro Corazón por Bandera y representantes del PP y Vox en la Junta General. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada en Asturias de la asociación Nuestro Corazón por Bandera, Raquel Baragaño, ha leído este miércoles un manifiesto en la Junta General del Principado de Asturias, acompañada por representantes de PP y Vox, donde ha exigido que la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea una "prioridad" y se reconozca su labor como profesión de riesgo. "Se les exige que arriesen su vida para proteger la nuestra, pero seguimos teniendo que reclamar que ese riesgo sea reconocido como se merece", ha destacado el colectivo.

Durante la lectura del texto, Baragaño ha expresado el "dolor e indignación" tras el suceso ocurrido en la jornada de ayer en el barrio ovetense de Villafría. "¿Cuántos agentes más tienen que morir para que su seguridad sea una prioridad?", ha señalado. En este sentido, ha considerado "incomprensible" que quienes se enfrentan diariamente a situaciones de extrema peligrosidad sigan sin obtener el reconocimiento de profesión de riesgo.

En el mismo manifiesto, el colectivo advierte de que la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede normalizarse y denuncia la falta de medios humanos y materiales, las deficiencias en su protección y la insuficiencia de respaldo institucional, al tiempo que reclama una revisión de la respuesta penal frente a las agresiones a la autoridad.

Por su parte, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha denunciando la "dejadez" de los sucesivos gobiernos socialistas hacia el colectivo policial. "No puede ser que en este estado autonómico un Ertzaintza o un Mossos d'Esquadra gane más dinero que un profesional de toda la vida, acreditado, y con la historia que tiene encima de su pecho y de sus hombros, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional", ha aseverado Centeno.

El parlamentario de Vox también ha criticado las partidas presupuestarias destinadas a cuestiones de cambio climático en lugar de dotar de medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No puede ser que se dediquen partidas presupuestarias enormes a auténticas tonterías basadas en cambios climáticos que nadie reconoce y, sin embargo, se deje sin presupuesto suficiente y sin medios suficientes a los que velan todos los días por la seguridad", ha sentenciado.

El líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha afirmado que lo que reclaman las familias "no es una reacción a lo ocurrido ayer, es una deuda histórica que se tiene con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Queipo ha destacado que la vocación de servicio de los agentes está "fuera de toda duda". "Están para servirnos, al servicio de España y de los españoles; y la sociedad se lo tiene que devolver. Y la mejor manera de hacerlo es reconociendo la peligrosidad de su oficio y tratándoles con el respeto que se merece", ha manifestado.