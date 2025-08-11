Renfe refuerza con trenes especiales la línea C1 de Cercanías en la noche de los Fuegos

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe refuerza con trenes especiales la línea C1 de Cercanías Gijón-Puente de los Fierros con motivo de la Noche de los Fuegos de Gijón, colofón de la Semana Grande de la ciudad que atrae a miles de visitantes de toda Asturias.

Para el acceso al espectáculo el jueves 14 de agosto, se refuerza el servicio regular con un tren especial a Gijón que sale de Oviedo a las 22:38 horas.

Para el regreso, en la madrugada del día 15, se han programado cuatro circulaciones extra: la primera entre Gijón y Oviedo con salida a la 01:30, y otras tres circulaciones entre Gijón y La Pola con salidas a las 02:00, 03:00 y 05:00 horas.

Para estos trenes, son válidos los títulos de transporte habituales.