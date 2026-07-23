Rescatado un hombre tras caer por un desnivel mientras hacía fotos en el mirador del Campón, en Caso

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado este jueves tras caer por un desnivel de entre dos y tres metros a una zona de matorral cuando estaba haciendo fotografías en el mirador del Campón, en el concejo de Caso. El afectado ha resultado ileso, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), en su cuenta de la red X.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias ha recibido el aviso a las 12.31 horas. Hasta el lugar se han movilizado dos efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Coballes y el Grupo de Rescate del SEPA.

Cuando el Grupo de Rescate ha llegado a la zona, el hombre ya había sido auxiliado por los bomberos. El médico del equipo ha comprobado que el afectado se encontraba en buen estado, por lo que ha decidido continuar la ruta prevista.

La intervención de los bomberos ha finalizado con el rescate del afectado a las 13.25 horas. El Grupo de Rescate ha regresado a su base a las 14.09 horas y ha dado por finalizada la intervención a las 14.36 horas.