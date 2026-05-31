Rescatan en El Meicín (Lena) a un senderista desorientado por la niebla y con poca comida en plena montaña asturiana

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del GREIM de la Guardia Civil han localizado a un senderista desorientado por la niebla en la zona del Meicín, en Lena. Fue el propio afectado el que llamó a los servicios de emergencias, en torno a las 19.48 horas de este sábado, para solicitar ayuda.

Según ha informado la Guardia Civil, el 112 de Asturias comunicó la incidencia al Centro Operativo de Asturias la existencia de este suceso, solicitando la intervención del GREIM al no disponer del grupo de rescate de Bomberos de Asturias al estar atendiendo otra incidencia.

Los agentes contactaron con la persona para indicarle que no se moviera del lugar donde estaba. El afectado tenía poca comida y tenía ropa de abrigo.

A las 21.10 horas los rescatadores del GREIM llegaron al lugar donde se encontraba la persona desorientada, procediendo a evacuarla hacia el vehículo oficial. A las 22.15 horas fue trasladarlo al refugio de Tuiza, lugar donde se encontraba el resto del grupo con el que el desorientado estaba realizando la actividad deportiva.