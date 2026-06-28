Un restaurante de Mieres, finalista del Campeonato de España del Taco

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OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Vinoteca Planta 14, de Mieres, figura entre los 15 finalistas de la IV edición del Campeonato de España del Taco, que celebrará su final el próximo martes 30 de junio en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón.

El establecimiento asturiano competirá con su propuesta "Ancla y Maíz" por el título de Mejor Taco de España 2026, en una final que reunirá a participantes de 11 comunidades autónomas. Los finalistas han sido seleccionados tras una fase previa de votación del público y valoración de inspectores del certamen.

El ganador será elegido por un jurado formado por chefs y divulgadores gastronómicos, entre los que se encuentran Nicolás de la Vega, Ricardo Sotres, Rita Sánchez, Diego Fernández y Carlos Ciria. Además del premio principal, el concurso contempla diferentes accésits, entre ellos el de Mejor Taco Km0 o Mejor Taco Raíces.