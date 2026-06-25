El restaurante Regueiro, elegido mejor establecimiento de 'Cocinas del mundo' por menos de 100 euros

Exterior de Restaurante Regueiro. - REGUEIRO

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Regueiro, situado en Tox (Asturias), ha sido elegido como el mejor establecimiento de España en la categoría de Cocinas del mundo dentro de la selección Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros.

Esta iniciativa, impulsada por GastroActitud y patrocinada por Makro, nace con el objetivo de demostrar que la excelencia gastronómica puede encontrarse en propuestas asequibles y dar visibilidad a la diversidad de la cocina española.

La lista ha sido elaborada por un comité de expertos compuesto por nueve profesionales de la comunicación gastronómica en España, entre los que se encuentran José Carlos Capel, Philippe Regol, Marina Vega, Carlos Mateos, Jorge Guitián, Clara Villalón, Igor Cubillo, Julia Pérez Lozano y el director de Marketing de Makro, Chema León. Cada uno de ellos ha realizado una selección inicial de los restaurantes de las zonas geográficas que mejor conoce, cuyas propuestas se han agrupado posteriormente en diez categorías y se han sometido a votación y debate hasta elegir al establecimiento ganador de cada una.

Junto al reconocimiento de Regueiro en Asturias, los ganadores del resto de categorías han sido La barra del Nou Manolín (Alicante) en 'Barras'; Arte de Cozina (Antequera, Málaga) en 'Casas de comidas'; Vandelvira (Baeza, Jaén) en 'Cocina contemporánea'; Bidea 2 (Cizur Menor, Navarra) en 'Parrillas de carne y pescado'; L'Artesana de Santa Eulalia (Barcelona) en 'Restaurantes con menú diario'; Bar FM (Granada) en 'Restaurantes de pescado y marisco'; Mannix (Campaspero, Valladolid) en 'Asadores'; El Cranc (Altea, Alicante) en 'Chiringuitos'; y Las Bairetas (Chiva, Valencia) en la sección 'Para comer arroz.

El director de marketing de Makro, Chema León, ha destacado que el proyecto busca poner el foco en el talento, el producto y la autenticidad, sirviendo como una herramienta útil para el aficionado y el viajero. Para facilitar la consulta de los usuarios, la selección ha habilitado una versión web interactiva (www.los100mejoresrestaurantes.com) y un perfil de Instagram (@los100mejoresrest) que incluyen información esencial, mapas, platos recomendados y comentarios de los profesionales.