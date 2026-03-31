"Es el resultado directo de la lucha", asegura la CNT sobre el indulto a 'las Seis de la Suiza'

Archivo - CNT alerta de la injusticia y muestra su total apoyo a las sindicalistas de 'las Seis de La Suiza' (Gijón). - CNT - Archivo

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) ha destacado este martes que el indulto concedido a 'las Seis de La Suiza' no es un gesto de generosidad, sino que "es el resultado directo de la lucha".

Sobre el proceso judicial contra los seis sindicalistas, cinco mujeres y un hombre que participaron en acciones de protesta frente a la pastelería 'La Suiza', en Gijón, han lamentado que hayan sido perseguidos, juzgados y encarcelados "por hacer lo que siempre ha hecho el movimiento obrero: organizarse frente a la explotación y defender a una trabajadora que denunciaba acoso y vulneración de derechos laborales".

Unas protestas que derivaron en una denuncia y por las que 'las Seis de La Suiza' fueron condenadas a tres años y medio de prisión en un proceso que "ha puesto en cuestión los límites mismos de la acción sindical", ha alertado la CNT a través de un comunicado.

Ha dejado claro, eso sí, que la CNT no abandonó a sus representantes sindicales ni tampoco cientos de miles de personas que llenaron las calles y participaron en diversas acciones contra esta "injusticia".

"Hubo movilizaciones, pronunciamientos sindicales, apoyo social y presión política constante durante meses, reclamando una solución que la justicia negaba", han remarcado desde la organización sindical.

Y si bien han dicho agradecer el gesto del indulto parcial --las penas económicas siguen en pie-- propuesto por el Gobierno central, han lamentado que "llega tarde", ya que lo hace después del "castigo" y después de intentar convertir "la solidaridad en delito".

"Si hoy están fuera, no es por la benevolencia del Gobierno, sino por la fuerza colectiva de la clase trabajadora organizada", ha asegurado la CNT, quien ha opinado que este caso ha demostrado que, para algunos, "el sindicalismo molesta".

"Frente a quienes quieren un sindicalismo dócil, institucionalizado y sin conflicto, la experiencia de La Suiza reafirma lo contrario: el anarcosindicalismo, basado en la acción directa, el apoyo mutuo y la solidaridad, no solo sigue vigente, sino que es más útil que nunca", ha defendido la CNT.