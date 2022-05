Riaño (ALLA) llama a mantener la "unidad" a favor de la oficialidad y ahondar en el diálogo con el centro-derecha

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, ha reclamado este viernes mantener la "unidad" a favor de la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano. Además, ha insistido en la necesidad de buscar la "transversalidad" y ha considerado "estratégico" el diálogo con el centro-derecha.

Así lo ha indicado Riaño en la Xunta Estraordinaria de la institución por el Día de les Lletres Asturianes en el Teatro Filarmónica, donde ha dicho que Asturias necesita de un "activismo inteligente" a favor de la oficialidad, como el que a su juicio representa el nuevo académico Inaciu Galán, porque "en Asturias no existe lo que tienen otras comunidades", en referencia a este marco legal para las lenguas propias.

En ese sentido, ha considerado como "la pérdida de una oportunidad histórica" que no haya salido adelante el proceso de reforma del Estatuto, pero ha llamado a que esta situación no genere "una frustración que lleve a la desmovilización". "La reivindicación sigue ahí como una exigencia democrática y se conseguirá más pronto que tarde", ha indicado.

Por eso, ha recordado que "buscar culpables no nos iba a llevar a en ningún sitio". "Mejor que culpabilidades hay que hablar de ámbitos de responsabilidad", ha dicho, para señalar que "algunas de las formaciones políticas no supieron ir más allá de sus legítimas estrategias", mientras que el asturianismo "no ha sabido enlazar con los grupos negociadores" y la propia ALLA "no ha sabido trasmitir la importancia del momento histórico".

Con todo, ha insistido en que "no es tiempo de reproches, sino de unidad" y de la búsqueda de la "transversalidad". "La lengua no pertenece a ninguna opción política ni ideológica", ha afirmado Riaño, que ha considerado "estratégico" el diálogo con el centro-derecha y "enanchar la base social de la reivindicación por la oficialidad". "Que la importancia de la oficialidad no sea ajena a ninguna iniciativa ciudadana", ha comentado.

El presidente de la ALLA ha recordado que justo dentro de un año hay unas elecciones autonómicas "transcendentales" y partidos y ciudadanos "tendrán su papel y sus demandas, incluida la oficialidad que Asturias demanda y necesita".

Al acto, han asistido el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, además de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, y la de Educación, Lydia Espina, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Celia Pérez, y el concejal de Cultura de Oviedo, José Luis Costillas.

La vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández; las diputadas del PSOE Noelia Macías y Mónica Ronderos; el secretario general del PP, Alvaro Queipo; el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares; y el portavoz en la Junta General de Podemos Asturies, Rafael Palacios, acompañado del diputado Daniel Ripa, han sido la representación parlamentaria en el acto académico.

NUEVOS ACADÉMICOS

En el acto institucional por el Día de les Lletres, la ALLA ha acogido a los nuevos miembros de la institución: el escritor y periodista Inaciu Galán y González como miembro numerario, y Lisardo Lombardía Yenes, ex director del Festival de Lorient, como miembro honorífico.

En su discurso, Lisardo Lombardía ha recordado que el asturiano es su lengua materna "y en la que he aprendido a nombrar el mundo". Así, aunque cuando era niño era "una lengua acomplejada en la escuela" ha dicho que "nadie podrá nunca arrancarla de mi corazón". Por otro lado, ha realizado un discurso muy crítico con todas las fuerzas políticas.

Así, ha recordado que hay que "seguir esperando" por la oficialidad a pesar de la "palabra dada" por Adrián Barbón. "Si esta oportunidad se deja pasar, el nombre de los culpables hay que grabarlos en un rincón de la memoria, porque está en juego el futuro de Asturias", ha afirmado, para recordar que la identidad asturiana es un activo cultural, pero también económico, por lo que ha hablado de la oficialidad como una manera de "invertir en futuro" y "evitar que la juventud emigre".

"Necesitamos lideres políticos valientes, lucidos y visionarios, rechacemos la frustración y exijamos la reforma del Estatuto", ha sentenciado el ex director del Festival Intercéltico de Lorient y Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa.

Por otro lado, el nuevo académico de número, Inaciu Galán, ha destacado la necesidad de que haya "intercambio cultural" entre Asturias, León y Miranda del Douro, porque "nuestra lengua común vive una situación más débil en otros territorios". Además, ha dicho que él era un activista a favor del asturiano que trabajaba "para que nadie tenga que ser activista por el asturiano".

Sobre el proceso de reforma del Estatuto ha llamado a no caer en la desilusión en este "parón" de la reforma del Estatuto y ha pedido directamente al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, a que actuara "con valentía" para "pasar a la historia" al ser el diputado 27 que posibilite la oficialidad en esta legislatura.

"No dejemos que ganen los intolerantes", ha afirmado Galán, que ha calificado de una "anomalía inexplicable en una democracia europea" la falta de oficialidad, por lo que ha destacado que "es el momento de corregirla".