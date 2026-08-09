Ribadedeva se convierte en la capital de la danza iberoamericana para celebrar el décimo aniversario del FIBRED

El Festival Ribadedeva En Danza celebra su décimo aniversario del 16 al 30 de agosto con artistas de toda España - FIBRED

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 jóvenes artistas de toda España participarán entre el 16 y el 30 de agosto en el Festival Iberoamericano Ribadedeva En Danza (FIBRED) y el Encuentro Con Los Maestros, una cita que en 2026 alcanza su décimo aniversario con el patrimonio de Asturias y Cantabria como escenario de creación.

El encuentro reunirá a promesas de la danza, la música y la creación junto a figuras de la disciplina como Maribel Gallardo, Currillo Franco, Manuel Segovia, Manuel Betanzos, Guadalupe Torres, Julio Ruiz y Yoshua Cienfuegos.

Según ha informado la organización en nota de prensa, la dirección musical de gran parte de las propuestas corre a cargo del guitarrista José Luis Montón y del pianista Lorenzo Moya. Durante dos semanas, los participantes desarrollarán un proceso de trabajo conjunto que culminará con el estreno de 'El último trago', una producción original inspirada en la música mexicana y la danza española.

La programación incluye espectáculos, certámenes coreográficos, conferencias y exposiciones como 'Danza en Ribadedeva' y 'Danza y Territorios', esta última alojada en el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias.

Entre los espacios históricos utilizados para los ensayos y representaciones figuran la Casona de Íñigo Noriega, la Iglesia de Santa María de Colombres, la Casa de Piedra y el Auditorio Bajo Deva de Unquera.