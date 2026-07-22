Ribadesella estrena muelle: concluyen las obras para proteger de los temporales tras invertir más de 500.000 euros

Obras en el muelle de Ribadesella. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de reparación estructural del muelle abierto de Ribadesella, una obra que ha superado los 519.000 euros de inversión para reconstruir los elementos dañados por los temporales y mejorar la protección y el abrigo de la infraestructura, así como las instalaciones portuarias.

El proyecto ha incluido la limpieza y el saneamiento del hormigón y las zonas con armaduras oxidadas, además de la reconstrucción y repintado de los elementos dañados. También se han reparado las escaleras de acceso y se ha acondicionado la parte superior del paseo, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

La intervención en el muelle es una de las inversiones que el Principado está ejecutando en el recinto portuario riosellano, que han incluido la restauración del edificio de la lonja, con una inversión de 463.000 euros, y los habituales trabajos de mantenimiento, conservación y dragado.