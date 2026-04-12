Rodrigo Cuevas pregonará el 45 Descenso del Río Piloña que se celebra el 18 de abril

Cartel del Descenso. - DESCENSO PILOÑA

OVIEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista asturiano Rodrigo Cuevas será el encargado de pronunciar el pregón del 45 Descenso del río Piloña, que se celebrará el próximo sábado 18 de abril de 2026 en el concejo de Piloña, en una jornada que combinará deporte, tradición y ambiente festivo entre las localidades de Infiesto y Sevares.

La cita, una de las más destacadas del calendario festivo del oriente asturiano, contará con un completo programa de actividades que se desarrollará a lo largo de toda la jornada, con propuestas para todas las edades y público.

Según el programa oficial, las actividades comenzarán a las 12.00 horas con el descenso popular. A las 13.00 horas tendrán lugar las carreras infantiles y cadetes, mientras que a las 15.30 horas se celebrará el tradicional desfile por las calles de Infiesto, abierto a la participación de todo el público.

El pregón, uno de los actos centrales del evento, está previsto a las 16.45 horas y correrá a cargo de Rodrigo Cuevas, quien además realizará una salida en verso previa a la prueba deportiva.

Posteriormente, a las 17.00 horas, se dará la salida al descenso desde el Puente Vieyu, en una prueba que recorrerá el río Piloña hasta la localidad de Sevares. A las 17.30 horas habrá animación infantil en la Plaza Mayor de Infiesto.

La jornada concluirá a las 20.00 horas con la entrega de premios del descenso y una verbena que pondrá el broche final a la celebración.

El Descenso del río Piloña se consolida así como una de las grandes fiestas de primavera en Asturias, reuniendo cada año a numerosos participantes y visitantes en torno a este evento que combina piragüismo, cultura popular y convivencia festiva.