Rodríguez (Vivienda) aplaude blindar el aborto en la Constitución frente a la amenaza de la derecha

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este viernes en Gijón el derecho de las mujeres al aborto, a lo que ha visto "muy oportuna" la propuesta del presidente nacional, Pedro Sánchez, de blindar este en la Constitución.

Así lo ha indicado durante su visita a la construcción de 250 pisos de alquiler asequible para jóvenes, impulsada por el Principado de Asturias en el antiguo solar de Peritos, en Gijón, con respecto a la citada propuesta y a la afirmación del PP de que se trata de una cortina de humo para no hablar de otros temas de corrupción.

Una propuesta que, según la ministra, "no viene de la nada, viene en respuesta a la amenaza que estos días ha protagonizado la derecha y la extrema derecha en nuestro país, queriéndonos hacer retroceder en derechos a las mujeres, con planteamientos que además incorporan el bulo, la falacia y la mentira, asumiendo síndromes médicos que no existen, como ese protocolo que se quería activar y que votó el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid".

Es por ello, que ha elogiado que, frente a la derecha que busca retroceder en derechos, a su juicio, que parecían "irreversibles" en el país, el PSOE quiera blindar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

"En ese protocolo lo que faltaba era enviarnos a las mujeres a la hoguera", ha afeado con referencia al protocolo de Madrid. "Afortunadamente, este país no está en la Edad Media, estamos en el siglo XXI, y las mujeres, todas, independientemente de nuestras ideologías, no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás", ha advertido a la derecha.

"La aplaudo y lamento que el principal partido de la oposición no esté del lado de los derechos, sino cada vez más del lado de la extrema derecha", ha insistido sobre la propuesta de Sánchez.