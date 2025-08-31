RTPA presenta en el Festival de Vitoria 'Asturies, el pasado que somos'

Cartel promocional de la docuserie 'Asturies, el pasado que somos' de RTPA - RTPA

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) presentará este lunes en el Festival de Televisión de Vitoria la serie documental 'Asturies, el pasado que somos'. Será a las 17.00 horas.

Realizada en colaboración con De la Piedra Producciones y con estreno previsto en 2026, la serie está dirigida, escrita y presentada por Ángeles Caso, junto con el cineasta Álex Galán, quienes estarán este lunes en la rueda de prensa del Palacio de Congresos Europa, acompañados de la directora de Antena de RTPA, Lucía Herrera.

A lo largo de cinco episodios filmados en 4K, la serie conecta con el pasado, con el relato de los guerreros y sus hazañas y una nueva mirada de la arqueología que habla de "la gente común, de ambos sexos, de su organización social y de sus formas de vida".

Según ha informado el ente público asturiano en nota de prensa, Ángeles Caso, en compañía de voces expertas, contará el pasado prehistórico de Asturias "con rigor, cercanía y pasión, contribuyendo a cambiar nuestra visión y nuestros estereotipos sobre las gentes de aquellas épocas".

La escritora y comunicadora guiará al espectador en una expedición hacia los orígenes de la especie humana desde los neandertales al Paleolítico y de la Edad de Piedra a la vida en los castros hasta llegar a Roma.