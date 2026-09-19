La RTPA retransmitirá en directo el Día de América, los fuegos de San Mateo y el Rally del Viso

Retransmisión de RTPA del Día de América en Asturias - RTPA

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) emite este fin de semana una programación especial que incluye dos de las celebraciones más emblemáticas de las fiestas de San Mateo de Oviedo: el Desfile del Día de América en Asturias y el espectáculo de los Fuegos Artificiales.

Según ha informado el ente público en nota de prensa, este sábado 19 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, Marco Rodríguez conducirá la retransmisión del la 74 edición del Desfile del Día de América en Asturias, con distintas conexiones a lo largo del recorrido. El domingo, a partir de las 21.45 horas, el especial de Conexión Asturias dedicado a los Fuegos de San Mateo incluirá diferentes puntos de directo en Oviedo para mostrar los preparativos y las reacciones del público, mientras que las cámaras instaladas en Montecerrao y el Monte Naranco ofrecerán distintas perspectivas del lanzamiento. Ambas citas podrán seguirse en A7 y en rtpa.es.

La programación especial del fin de semana en RTPA incluye también la retransmisión en directo de tres tramos del Rally Virgen del Viso, la quinta prueba del Campeonato de Asturias de Rallyes, que se disputa en Salas. Durante la jornada del sábado, la audiencia podrá seguir en directo los tramos de La Estrada, a las 11.15 horas en A8; Alto Avieras, a las 15.15 horas en A7; y El Viso, a las 18.40 horas en A8.