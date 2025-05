Saavedra destaca en Madrid que Asturias es la comunidad con mayor número de médicos por mil habitantes

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, María Concepción Saavedra, ha afirmado que "Asturias es la comunidad con mayor número de médicos por mil habitantes". Lo ha hecho este viernes durante el desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press en Madrid, donde ha vinculado este dato a una política activa de captación, estabilización y flexibilidad para los profesionales sanitarios.

Según la consejera, Asturias cuenta con más de 7 médicos por cada 1.000 habitantes, una cifra superior a la media nacional, que se sitúa en 6 profesionales por cada mil habitantes. "Lo mismo ocurre con la enfermería. Somos los más altos de España gracias a nuestra planificación.

El sistema sanitario asturiano se apoya en nueve hospitales públicos, 13 si se suma la red de hospitalidad pública y más de 200 centros de salud y consultorios periféricos, una estructura que "no va a cambiar", tal y como ha detallado Saavedra. No obstante, ha señalado que "sí va a cambiar la estructura de administración, de dirección y de coordinación del servicio de salud", con el objetivo de "mejorar la gobernanza", reducir la burocracia e incrementar la eficiencia.

Estos cambios que menciona tienen que ver con la reorganización del mapa sanitario en Asturias, que la consejera ha querido matizar que se trata de una medida que "no implica suprimir recursos ni modificar la red centros", sino en transformar la estructura interna de gestión y coordinación del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que se va a implementar acompañada de "un nuevo modelo participativo".

En este sentido, ha anunciado que el Sespa busca asociar este cambio a un aumento "en el modelo participativo". "Hasta ahora teníamos los consejos de salud de área y zona, todos los que son del ámbito sanitario. Nos relacionamos con los ayuntamientos y con determinadas asociaciones, pero realmente no son órganos participativos, generalmente suelen ser informativos", ha explicado.

A esto, ha sumado que "la autonomía del paciente requiere que deban participar en las decisiones de lo que ocurre con su salud, también en las que te tomen en el ámbito sanitario".

MENOS BUROCRACIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

En cuanto a la atención primaria, Saavedra ha explicado que el Sespa ha creado la figura del "director de equipo de atención primaria" con el fin de fomentar la autogestión y el liderazgo clínico. En este marco, ha reiterado la importancia de "reducir la burocracia" para que "cada uno de los profesionales haga lo que tiene que hacer por sus competencias", reforzando, a su vez, la figura del administrativo de atención primaria.

Junto a esto, ha anunciado la expansión de las plazas de enfermería especialista y la incorporación de nuevos perfiles profesionales como TCAEs, psicólogos y optometristas. Estos últimos, según la consejera, están ayudando a "mejorar la lista de espera de consulta de oftalmología".

HOSPITALES COMARCALES Y LISTAS DE ESPERA

Uno de los principales compromisos del Gobierno autonómico en lo referente a la sanidad, según Saavedra, tiene que ver con los hospitales comarcales. La consejera ha defendido que, a pesar del despoblamiento que hay en las zonas donde se ubican, estos centros "disminuyen la morbilidad, la mortalidad y crean riqueza", y ha asegurado que se seguirá invirtiendo en ellos.

Junto a esto, Saavedra ha destacado la gestión de las listas de espera como otra de las mayores preocupaciones de su gabinete. A pesar de que ha mencionado que no tenía intención de hablar de este problema, las ha definido como "una manera de gestionar la demanda y la entrada", y ha recalcado que "todo lo oncológico preferente o no demorable no tiene lista de espera". También ha recordado la implantación de programas especiales de actividad en horario de tarde.

En esta línea, Saavedra ha asegurado que Asturias ha mejorado y disminuido "todos los parámetros de las listas de espera". "Los pacientes de más de 180 días han bajado un 30%. Ha bajado también toda la lista de espera de pruebas diagnósticas, tanto en demora media como en pacientes en un 21%. Y en consultas ha bajado la demora media", ha desarrollado.

En su opinión, esto se debe a "la incorporación de profesionales", que "parece que empieza a remontar" tras estos años de escasez de sanitarios. "Probablemente sea algo que va a mejorar durante 2025", ha añadido.