Sabadell Herrero rinde homenaje al Reino Astur con una exposición en Fidma, en Gijón

Pabellón del Sabadell Herrero en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda, ha presentado este jueves la exposición, dedicada al Reino Astur, que albergará el pabellón de la entidad en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Junceda ha destacado que hace ya un año firmó la renovación con la Cámara de Comercio para mantener este pabellón, "en plena OPA de nuestros queridos colegas del BBVA", por 25 años.

"Lo que tenemos nosotros es mucho de cumplir la palabra dada y, por tanto, cumplimos la palabra dada y aquí estamos otra vez un año después", ha resaltado.

Sobre la muestra, ha aludido a la importancia de las raíces y del origen, de ahí que hayan elegido dedicarlo al origen de Asturias y del reino de Asturias.

Unido a ello, ha agradecido la participación de la Asociación de Amigos del Reino Astur, de la que él es socio y sobre la que ha señalado que ha hecho un trabajo "fantástico". Ha bromeado, incluso, sobre que le preocupaban "muchísimo las colas que va a generar el photocall", en el que el visitante podrá convertirse en una foto en un rey Pelayo o una reina.

Asimismo, ha señalado que, si se habla de origen, se habla de la trayectoria y, relacionado con ella, ha opinado que "nada tiene sentido si no colaboras, si no ayudas y si no formas parte de mejorar tu entorno".

Por este motivo, un año más colaboran con la Asociación Asturiana de Lucha contra el Cáncer, que dispondrá de un espacio en el pabellón.

Junceda ha hecho mención, también, a la renovación del pabellón, de la que se ha concluido la primera fase. "Yo creo que ha quedado muy elegante", ha señalado sobre la nueva imagen.

Ha explicado, también, que la segunda fase arrancará en cuanto finalice la Feria y consistirá en convertir este pabellón "en el centro más importante de emprendimiento de Asturias, que hemos querido que fuese aquí en Gijón", ha resaltado.

Ya la tercera y última fase, de la que no ha querido adelantar detalles, se podrá ver durante la próxima Fidma. "Van a quedar ustedes impresionados de lo bonito que va a quedar", se ha mostrado convencido.