"Es un salto cualitativo", destaca Moriyón tras la firma de la compra de la finca de La Isla

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha firmado este jueves la compra de la finca de La Isla por 1,9 millones de euros, con la que completa la expansión del Jardín Botánico Atlántico.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, están determinando ya los usos definitivos para iniciar el estudio para el acondicionamiento del edificio, que cuenta con protección integral.

Entre ellos está la posibilidad de que albergue la rama de ciencia e investigación del Jardín Botánico, con el banco de geoplasma y el herbario.

También se contempla la posibilidad de destinarlo a las diferentes asociaciones vinculadas al museo verde, como Amigos del Jardín Botánico, con más de 500 asociados, o Adaptas, entre otras.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha mostrado su satisfacción por esta firma. "Hoy los gijoneses añaden al patrimonio de la ciudad un espacio de 17.000 metros cuadrados, colindante con el Jardín Botánico, que definitivamente ya será para el uso y disfrute de todas las personas que lo visiten", ha resaltado.

"Es un salto cualitativo en nuestra estrategia de defensa y promoción del Jardín Botánico al añadir esta joya natural y arquitectónica, con un edificio protegido", ha agregado la alcaldesa, quien ha avanzado que iniciarán el estudio ya para que se pueda acondicionar para cumplir con todas las necesidades de espacio que tiene el museo verde.

Dicho esto, cabe señalar que el resto de la finca se abrirá al público a lo largo del primer semestre de este año. En este sentido, ya se está trabajando en el diseño de una programación especial con actividades para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta nueva propiedad municipal.