Salud estrena una campaña para divulgar los cuidados paliativos y pone en marcha guardias de apoyo sanitario

Salud impulsa una campaña para sensibilizar sobre el derecho a los cuidados paliativos y promover la cultura del acompañamiento - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha puesto en marcha este martes unas guardias de cuidados paliativos de lunes a viernes, entre las 15.00 y las 20.00 horas, para asesorar a los profesionales sanitarios sobre tratamientos y continuidad asistencial. La medida se ha anunciado coincidiendo con el lanzamiento de la campaña 'La atención que te sostiene', destinada a divulgar el derecho a estos cuidados y desmontar los estigmas que todavía los rodean.

Según ha explicado la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el servicio, integrado por profesionales de medicina y enfermería de los equipos de cuidados paliativos, está dirigido especialmente a los profesionales de atención continuada de atención primaria que atienden a pacientes en sus domicilios. También podrán recurrir a él ante casos que puedan necesitar este tipo de asistencia, con el fin de facilitar la coordinación entre los equipos y orientar la atención.

La consejera de Salud ha defendido que los cuidados paliativos no se limitan a los últimos días de vida, sino que pueden comenzar antes y combinarse con tratamientos dirigidos a controlar la enfermedad. En este sentido, ha destacado el papel de la atención primaria, al considerar que estos cuidados deben partir de los profesionales que conocen al paciente, su entorno y la evolución de su enfermedad.

LA ATENCIÓN QUE TE SOSTIENE

La campaña 'La atención que te sostiene' sirve para dar a conocer el derecho a los cuidados paliativos y desmontar los estigmas que rodean este tipo de asistencia. Incluye folletos, infografías y contenidos audiovisuales con testimonios de pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Los materiales estarán disponibles durante las próximas semanas en AsturSalud y en los perfiles institucionales en redes sociales.

La iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Cuidados Paliativos de Asturias, busca combatir la idea de que los cuidados paliativos están reservados para los últimos días de vida. Este tipo de asistencia puede comenzar antes y combinarse con tratamientos dirigidos a controlar la enfermedad, con el objetivo de aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Asimismo, la campaña destaca la importancia de la atención primaria y de la coordinación entre los profesionales sanitarios y los equipos especializados para ofrecer una atención integral que contemple tanto las necesidades físicas como las emocionales y sociales.