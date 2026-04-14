San Xurde unirá libros y gastronomía el 23 de abril por el Día del Libro en Asturias

Cultura celebra el 23 de abril la segunda edición de San Xurde para conmemorar el Día del Libro - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha presentado este martes la segunda edición de San Xurde, la celebración con la que el Principado conmemora el Día Internacional del Libro, que se celebrará el próximo 23 de abril.

La celebración de San Xurde propone unir el regalo de libros con un producto gastronómico creado para la ocasión: la Rosca de San Xurde. La propuesta está impulsada por la consejería y el Gremiu d'Editores d'Asturies, con el apoyo de librerías, bibliotecas públicas, panaderías, confiterías, comercios y productores de Miel de Asturias IGP.

Durante la presentación, celebrada en las antiguas cocinas de la Universidad Laboral, la consejera ha destacado el valor simbólico del lugar elegido y ha subrayado que San Xurde es el resultado de la suma de voluntades de sectores diversos que comparten una misma convicción: que la cultura crece cuando se construye desde la colaboración y el arraigo en el territorio.

ROSCA DE SAN XURDE

Según el Principado, la edición de 2025 demostró la capacidad de la efeméride para conectar con la ciudadanía y con el tejido cultural y comercial. Las roscas creadas para la ocasión se agotaron y la celebración logró una amplia implicación del sector editorial y de los oficios artesanos.

Este año, la Rosca de San Xurde vuelve a ser el emblema gastronómico de la celebración y se ofrece en dos versiones elaboradas de forma artesanal que se venden de manera individual: la rosca salada, a base de pan escamado relleno de chorizo, y la rosca dulce, tipo brioche, con cobertura de nuez y "escamas de cuélebre".