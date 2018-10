Sánchez pedirá convocar el Debate sobre el Estado de las Autonomías en el Senado, que lleva 13 años sin celebrarse

Publicado 09/10/2018 14:52:53 CET

MADRID/OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá al presidente del Senado, Pío García-Escudero, que convoque en el primer trimestre de 2019 el Debate sobre el Estado de las Autonomías, que lleva 13 años sin celebrarse, ha anunciado este martes el Palacio de la Moncloa.

Éste debate sólo se ha celebrado en tres ocasiones, en 1994, 1997 y 2005 pese a que según el Reglamento del Senado debe convocarse una vez al año. En él participa el Gobierno, todos los ejecutivos autonómicos y los senadores, suele prolongarse entre dos y tres días y concluye con la aprobación de propuestas de resolución.

El anuncio del Gobierno se produce el mismo día que Pedro Sánchez ha comunicado al Senado que no comparecerá para hablar ni sobre su tesis doctoral ni sobre inmigración, en sendos plenos monográficos que le exige el PP. El Ejecutivo se ampara en que el Reglamento de la Cámara no recoge estas comparecencias y que no están por tanto obligadas.

En paralelo, sin embargo, el Reglamento sí establece que una vez al año, antes de que finalice el primer periodo de sesiones (de febrero a junio), se celebre un debate sobre el estado de las autonomías en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas (artículo 56 Bis).

De acuerdo con esta previsión, el Ejecutivo quiere celebrar esta sesión en la que pueden participar Sánchez y todos los presidentes autonómicos, por lo que está por ver qué harán el catalán Quim Torra o el vasco Iñigo Urkullu. Ninguno de estos dos gobiernos acudió a la última cumbre autonómica, la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017.

Tampoco el entonces presidente vasco, Juan José Ibarretxe, participó en el último debate sobre el estado autonómico de 2005. Fue la única ausencia; por Cataluña acudió Pasqual Maragall.

UN ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El debate se tiene que centrar en cuestiones regionales, con un único punto del orden del día: efectuar un balance del estado autonómico. Suele ser largo y se traduce en una sucesión de discursos con pocas réplicas, puesto que son muchas intervenciones y cada cual quiere aprovechar su tiempo.

Se da la casualidad de que el año pasado una senadora reclamó a la institución que cumpliera su Reglamento y convocara este debate. María José López Santana (Nueva Canarias) recordó ese artículo 56 Bis, que es "taxativo", dijo la parlamentaria en un escrito dirigido al presidente, Pío García-Escudero. Su petición sin embargo no fue aceptada.