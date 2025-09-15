Sanitarios se concentran este martes en el HUCA para exigir mejoras en el Estatuto Marco del SNS

Archivo - Cartel de una manifestación de sanitarios, foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal de la sanidad pública se concentrará este martes a las 11.00 en el Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA, para reclamar al Ministerio de Sanidad "que el Estatuto Marco del personal estatutario contemple todos los cambios necesarios para mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Según ha detallado Satse este lunes en una nota de prensa, la concentración llevará el lema "Un Estatuto para avanzar" y reunirá a los trabajadores, convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde).

El objetivo, según el sindicato es potestar "porque el actual redactado de la nueva Ley del Estatuto Marco no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo del nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial".

Los convocantes han criticado que los trabajadores del SNS "sufren desde hace años condiciones precarias y un recorte de sus derechos laborales". En su opinión, el Ministerio de Sanidad "quiere dar por finalizada la negociación por intereses políticos y aprobar una norma que no contempla todas las mejoras que necesitan cerca de un millón de profesionales y sus pacientes".