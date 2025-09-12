SATSE, CCOO, UGT y CSIF convocan una concentración en el HUCA el día 16 ante el "bloqueo" del nuevo Estatuto Marco

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SATSE, CCOO, UGT y CSIF han convocado una concentración el próximo 16 de septiembre a las 11.00 horas frente al acceso de hospitalización del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el marco de un calendario de movilizaciones estatales en el ámbito sanitario ante el bloqueo en la negociación del nuevo Estatuto Marco.

La protesta se enmarca en la campaña conjunta que han impulsado los únicos sindicatos con representación en la Mesa de Negociación del Ámbito Sanitario Estatal, y responde a "los reiterados incumplimientos" de los ministerios de Transición Digital y Función Pública, Sanidad y Hacienda.

Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos exigen una nueva clasificación profesional con su correspondiente mejora retributiva, así como el reconocimiento del solape de jornada, la jubilación parcial y anticipada para el personal estatutario y mejoras en la organización de la jornada laboral.

Desde las organizaciones convocantes denuncian que, pese al tiempo transcurrido y las propuestas presentadas por la parte social, la negociación del Estatuto Marco permanece "estancada", lo que ha llevado a iniciar una serie de movilizaciones que, advierten, serán sostenidas en el tiempo y no descartan medidas de mayor calado, incluida la huelga, hasta alcanzar un acuerdo "justo y satisfactorio" para el conjunto de los profesionales de la sanidad pública.

La concentración del día 16 marca el inicio de las acciones reivindicativas en el Principado de Asturias, en línea con las protestas previstas en otros territorios del Estado.