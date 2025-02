La secretaria municipal planteará nuevos criterios para que cargos municipales declaren sus actividades privadas

Pérez Ordieres pregunta por qué no se puede saber para quién trabaja la alcaldesa y en calidad de qué

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Carmen Eva Pérez Ordieres ha anunciado este lunes que la secretaria general del Ayuntamiento gijonés convocará la Junta de Portavoces para establecer unos criterios comunes a la hora de que los representantes públicos municipales den la información acerca de sus actividades económicas y profesionales a las que están obligados por ley en la Declaración de Actividades.

"Extremaremos nuestra labor de oposición y nuestra labor de control", ha dejado Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha insistido en que es obligado que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, detalle en la Declaración de Actividades para quién trabaja en el ámbito privado de la Sanidad y que cobra una retribución como presidenta de Foro Asturias.

Según Pérez Ordieres, en el informe, que data del pasado 28 de enero, la secretaria de Pleno argumenta que estos criterios se fijarían a raíz del debate suscitado en el Pleno del pasado día 15 con respecto a la moción de urgencia del PSOE para que Moriyón corrigiera su Declaración de Actividades, así como de las informaciones a las que ha tenido acceso la Secretaría General por distintos medios relativa a otras actividades que afectan a miembros del Pleno del Ayuntamiento y "de las que pudiera inferirse que la declaración de actividades no refleja con exactitud el detalle y la totalidad de las mismas", dice el escrito.

A este respecto, desde la Secretaría General se plantea "el establecimiento de unos criterios para facilitar la formalización de la obligación que los cargos electos tienen de hacer constar fielmente en el mencionado Registro de Actividades la totalidad y el detalle de estas, así como evitar ambigüedades y posibles malinterpretaciones a la hora de reflejar en dichos modelos la información referida a las actividades y bienes de los cargos electos".

La edil, con base a ello, que urgido a que se convoque esta Junta de Portavoces para que Moriyón actualice su Declaración de Actividades, dado que en esta misma semana se van a llevar a Pleno dos decisiones importantes.

Una de ellas es la referida a la adjudicación de una finca de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria a la Universidad Europea, que anunció la puesta en marcha de al menos diez grados relacionados con Ciencias de la Salud y la otra sobre la modificación del Plan General de Ordenación para hacer viable la construcción del hospital Quirón.

Para el PSOE tiene una importancia "crucial", para comprobar, entre otras cosas, que no se incurre en ningún tipo de incompatibilidad a la hora de abordar estos asuntos.

Ha recordado, en este sentido, que en 2014 pidieron la inhibición de Moriyón, que en aquella época era alcaldesa, en un punto del Pleno en el que se abordaba una modificación urbanística de un hospital privado en el que trabajaba.

Pérez Ordieres ha incidido en que, después del juicio al ex presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez - Cascos, del que salió absuelto de un delito de apropiación indebida, hay que comprobar que Moriyón no tenga "intereses afines" con el hospital Quirón o con la Universidad Europea.

Para ella, es "crucial" que se aclare cuanto antes este extremo, a lo que ha recalcado que estas obligaciones de detallar las actividades económicas "no son caprichosas".

Ligado a ello, ha incidido en que tanto Moriyón, como el diputado regional y a su vez secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, hacen alarde de transparencia, cuando la primera está condenada por el Tribunal de Cuentas por uso indebido de fondos públicos y obligada a devolver más de 30.000 euros y el segundo condenado por revelación de secretos en 2022.

Pérez Ordieres ha opinado, por lo visto en el juicio contra Cascos, que en Foro saben a qué va el dinero que se abona a sus dirigentes, al tiempo que ha considerado que va a los intereses particulares en muchas ocasiones de esos propios dirigentes.

A mayores, ha apuntado que Moriyón tiende, en su opinión, a confundir lo público con lo privado, a lo que ha puesto de ejemplo que cuando testificó como presidenta de Foro Asturias en el juicio contra Cascos la acompañaban cinco personas contratadas por el Grupo Municipal de Foro en Gijón.

Con todo, Pérez Ordieres ha incidido en que ningún gijonés sabe cuánto cobra la alcaldesa como presidenta de Foro Asturias y en sanidad privada no se sabe para quién trabaja.

Preguntada por el Pleno del pasado día 15, ha remarcado que lo que hizo la secretaria municipal fue confirmar que la alcaldesa había entregado una ficha de acreedores y la declaración del IRPF y que era de conformidad.

No obstante, ha recalcado que, a juicio del PSOE, no es suficiente, ya que hay que detallar las actividades privadas. "Una obligación no tapa la otra", ha apuntado la concejala socialista. Esta ha explicado que la declaración de IRPF no se publica por tener datos sensibles, pero sí la de Declaración de Actividades, por lo que no pueden pedir que se abstenga en una votación que atañe a una empresa o entidad en la que trabaje si no conocen dónde.

Desde el PSOE han afeado a Moriyón ese "ejercicio constante de opacidad", a lo que se ha preguntado qué trabajo costaría que se sepa cuánto cobra de su salario de Foro. Ha insistido, en este caso, por qué no se puede saber para quién trabaja y en calidad de qué.