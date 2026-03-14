El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Pola de Laviana, con 120.000 euros al número

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado un segundo premio en Pola de Laviana (Laviana), dotado con 120.000 euros al número. Este premio cayó también en otras once localidades españolas, mientras que el primer premio ha caído íntegro en Alicante.
El premio en Asturias ha caído en el despacho receptor número 58.205 de Pola de Laviana, ubicado en la Plaza Palacio Valdés número 3. El segundo premio, de número 29.203, recayó en las localidades de El Campello (Alicante), Pola de Laviana (Asturias), Alquerías del Niño Perdido (Castellón), Córdoba, Manacor (Baleares), Madrid, Burgo de Osma (Soria), Toledo y Yuncos (Toledo), y Alfarrasí y Gandía (Valencia).
El primer premio, de 600.000 euros y con el número 52.847, ha sido validado en la administración número 16 de Alicante.