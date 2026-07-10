El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves reparte suerte en Avilés

Loterías Y Apuestas Del Estado - Europa Press

PAMPLONA/OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves ha dejado parte de su fortuna en Avilés, Asturias, donde se ha vendido al menos un décimo agraciado con el número 35.934. El premio está dotado con 60.000 euros al número.

Además, ha dejado 30.000 euros para un acertante en Alsasua. Se trata de un resguardo de terminal agraciado con el primer premio que se ha vendido en el establecimiento ubicado en la calle San Juan, 16 de esta localidad.

El primer premio, dotado con 300.000 euros el número, ha correspondido al 56.177. Se ha vendido también en localidades de Alicante, Cádiz, Córdoba, A Coruña, Baleares, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid.

El segundo premio, que ha caído en el 35.934, dotado con 60.000 euros al número, se ha vendido en Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Granada, Las Palmas, Lleida, Málaga, Pontevedra, Sevilla y Valencia. Los reintegros corresponden a los números 7, 3 y 6.