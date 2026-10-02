La Seguridad Social pierde 5.309 cotizantes en septiembre en Asturias

Archivo - Un trabajador realiza obras en Torrejón de Ardoz, Madrid, el 3 de septiembre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha perdido 5.309 cotizantes en el mes de septiembre en el Principado de Asturias, descendiendo un 1,30% respecto a los datos de agosto, hasta alcanzar los 403.091 afiliados, según datos ofrecidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos anuales, la afiliación ha descendido en 7.795 personas, un 1,97% menos.

Por regímenes, el General aglutina a 330.428 afiliados --321.159 en el General, 1.186 en el sector agrario y 8.083 en el del hogar--. Los autónomos dados de alta se sitúan en 70.583, mientras que los afiliados al régimen del Mar suman 1.327. Finalmente, 753 personas están dadas de alta en el régimen del carbón.

En cuanto a los trabajadores en situación de ERTE, a último día del mes de septiembre se encontraban en esta circunstancia 271 trabajadores, con 57 expedientes.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la afiliación a la Seguridad Social ha experimentado un aumento de 92.327 ocupados de media respecto a agosto (+0,41%). Es el mayor incremento en un mes de septiembre desde que hay registros. En el último año, el incremento ha sido de 739.888 afiliados en la serie original, con una tasa interanual del 3,41%.

En total, son 22.437.553 afiliados en la serie original, lo que supone un aumento de 3,57 millones de afiliados en comparación con septiembre de 2018.