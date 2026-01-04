Archivo - Innovación - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, destina 503.750 euros a financiar 104 proyectos innovadores promovidos por pymes y autónomos asturianos. Estas iniciativas, enmarcadas en el programa Cheques de Innovación y Desarrollo Empresarial, cofinanciado con fondos Feder, movilizarán una inversión global de 914.440 euros y beneficiarán a 95 emprendedores.

Según ha informado el Ejecutivo asturiano, el objetivo es reforzar la competitividad, modernización y crecimiento del tejido empresarial. La resolución de la convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a través del siguiente enlace: https://goo.su/pzbLwcQ

El programa se articula en dos líneas. Por un lado los cheques de innovación, que concentran la mayor parte del apoyo, con 488.750 euros para un centenar de proyectos orientados a asesoramiento tecnológico, digitalización, certificación y diseño. Estas actuaciones movilizarán 884.440 euros.

Una segunda línea la conforman los cheques de desarrollo empresarial, que respaldan cuatro proyectos con 15.000 euros para crecimiento empresarial y protocolos familiares, con un gasto total de 30.000 euros.

763 PROYECTOS FINANCIADOS DESDE 2019

Desde 2019, este instrumento se ha consolidado como uno de los principales apoyos al emprendimiento en Asturias: 763 proyectos financiados, 6,8 millones de inversión movilizada y 3,7 millones en subvenciones que han financiado a casi 500 pymes y autónomos. De ellos, 681 corresponden a cheques de innovación, centrados en digitalización y asesoramiento tecnológico, y 82 a Desarrollo Empresarial, orientados a profesionalización y continuidad.

El programa forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la mejora competitiva, en línea con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3).