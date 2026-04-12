Sekuens en ruta acercará al territorio asturiano las actuaciones, programas y líneas de apoyo que impulsa la entidad

Tecnologías de la información. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, organismo dependiente del Gobierno del Principado, pone en marcha Sekuens en Ruta, una nueva iniciativa que arranca este lunes con el objetivo de acercar al territorio las actuaciones, programas y líneas de apoyo que impulsa la entidad.

Con este programa, Sekuens refuerza su compromiso con el desarrollo económico de Asturias. El objetivo es trasladar información directa y personalizada a empresas y agentes locales en distintos concejos.

La iniciativa responde a la voluntad de la Agencia de salir de sus sedes para facilitar información y resolver dudas sobre las principales líneas de apoyo que despliega a lo largo del año.

Las jornadas comienzan esta próxima semana en los concejos de Cangas del Narcea, Castropol y El Franco. La primera parada será el lunes a las 10 horas en el Centro de Empresas Obanca, en Cangas del Narcea. El martes será el turno de Castropol, a las 9.30 horas en la Casa de la Cultura de Figueras, y de El Franco, a las 12.30 horas en el Centro de Empresas de Novales.

El programa de estas sesiones incluye una presentación institucional a cargo del director ejecutivo de Sekuens, David González, así como intervenciones técnicas de Inés Seijo y Jaime Fernández, responsables de área, centradas en ayudas de crecimiento, inversión y atracción empresarial, y programas de nuevo conocimiento, transferencia e innovación.

Estas primeras sesiones marcan el inicio de un recorrido que continuará en las próximas semanas.