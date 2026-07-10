La Semana Negra ya tiene ganadores: estos son los cinco libros del año premiados en Gijón

Ganadores de los premios de la Semana Negra de Gijón 2026 - SEMANA NEGRA

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eugenio Fuentes, Enrique Faes Díaz, Inma Pelegrín, Alfonso Mateo-Sagasta y Rosa Montero se han alzado con los Premios Semana Negra 2026. Los galardones han distinguido las mejores obras de 2025 en las categorías de novela negra, no ficción, primera novela, novela histórica y ciencia ficción y fantasía.

Según ha informado la organización, el Premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra escrita en lengua castellana en 2025 ha sido concedido a 'Wendy', de Eugenio Fuentes. El jurado --compuesto por Marta Robles, Janer Sánchez Zapatero, Alex Martín, Lorenzo Rodríguez Garrido y Eva Cosculluela-- ha valorado su ambición literaria, su maestría formal para combinar los resortes del género y la integración de un lúcido análisis social, además de la calidad de sus diálogos dentro de una saga referente en la literatura policiaca española.

Por su parte, el Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro ha recaído, por mayoría, en 'El agente suizo', de Enrique Faes Díaz, tras la deliberación del tribunal integrado por María de Álvaro, Sandra F. Lombardía, Leticia Quintanal, Paloma Llanos y Arantza Margolles.

En la categoría de mejor primera novela de género negro, el Premio Memorial Silverio Cañada ha sido otorgado a 'Fosca', de la autora Inma Pelegrín. La decisión ha sido adoptada por mayoría por el jurado que han conformado Alfonso Mateo-Sagasta, Francisco Bescós, Carolina Sarmiento, Luisa Etxenike y Carmen Molina.

Asimismo, el Premio Espartaco a la mejor novela histórica ha sido concedido a 'El reino de Belmonte', de Alfonso Mateo-Sagasta. El jurado, compuesto por José Manuel Estébanez, Rafael González Ruiz y Pilar Sánchez Vicente, ha elegido esta obra tras deliberar sobre la calidad de las novelas finalistas, entre las que se encontraban 'Cobre en la sangre' de Lorenzo Lunar, 'La Capitana' de Susana Martín Gijón y 'Qué fue de los Lighthouse' de Berna González Harbour.

Finalmente, el Premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía publicada en español en 2025 ha sido otorgado por mayoría a la novela 'Animales difíciles', de Rosa Montero. El jurado ha estado integrado por Leticia Sánchez Ruiz, Raquel Suárez Hernández, Jesús Palacios Trigo y Rafael Gutiérrez Testán, actuando Beatriz Rato Rionda como secretaria.