Semana Santa en Asturias: Talleres familiares y experiencias inmersivas en museos

Archivo - Museo Jurásico de Asturias (MUJA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Experiencias inmersivas, talleres familiares, realidad virtual y demostraciones de oficios tradicionales forman parte de la programación especial de Semana Santa en los museos y equipamientos gestionados por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano.

Así, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo propone del 2 al 5 de abril el taller familiar El arte de copiar el arte, a las 16.00 horas, en el que los participantes trabajarán con luces, sombras y materiales para crear reproducciones de dibujos y grabados prehistóricos. A las 12.00 horas, en esas mismas fechas, el público infantil podrá participar en Creando con mis manos y pinceles, inspirado en las técnicas del Paleolítico.

El Centro también mantiene abierta la muestra recién inaugurada El poblamiento prehistórico en el Valle del Sella: un recorrido a través de los investigadores que contribuyeron a su conocimiento, y ofrece visitas guiadas a su exposición permanente a las 13.00 horas.

Por su parte, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) programa del 1 al 5 de abril el taller Radiografías jurásicas, en el que los más pequeños descubrirán cómo eran los dinosaurios y podrán ver un dinosaurio con y sin escamas.

En las mismas fechas se estrena Misión Dinotiempo, una proyección inmersiva en tres pantallas que traslada al espectador 150 millones de años atrás para recorrer los paisajes del Jurásico, cuando Asturias estaba dominada por los dinosaurios.

El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano ofrece del 1 al 4 de abril un viaje inmersivo con gafas de realidad aumentada para contemplar Santa María del Naranco en el siglo IX y observar las joyas de la Catedral de San Salvador.

El 3 de abril, a las 12.00 horas, el Grupo de Recreación Histórica La Guardia impartirá una charla divulgativa sobre la vida en la época del Reino de Asturias. El 5 de abril, a la misma hora, se celebrará un taller familiar de Búsqueda de los güevos pintos, con las plazas ya completas.

Del 2 al 4 de abril, de 12.00 a 17.00 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga acoge el taller Cabañas castreñas: construir con madera y barro, en el que se mostrarán de forma práctica los sistemas de construcción empleados en Asturias durante la Edad de Hierro, con arcilla, madera y piedra.

El Parque ofrece además visitas guiadas a la Cueva de Cuevas y recorridos libres por la Galería y los exteriores, donde se encuentra el cercado de animales con caballos Przewalski, tarpanes, bisontes europeos, uros de Heck, ciervos y gamos.

Mientras, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime 'Pepe el Ferreiro' programa demostraciones de oficios tradicionales: el artesano Arturo Iglesias mostrará el funcionamiento del torno de media vuelta el 2 de abril y de la forja el 3 de abril, mientras que la artesana María Paz González Mesa realizará una demostración en vivo de labores de lana y tejeduría tradicional el 4 de abril.

La Asociación de Amigos del Museo celebrará el 4 de abril su Maratón fotográfico Grandas en mi objetivo. Del 2 al 5 de abril habrá juegos tradicionales y se podrá visitar la exposición En el umbral del olvido, el proyecto fotográfico documental de Analía Pello. Los horarios de todos los equipamientos pueden consultarse en sus respectivas páginas web.