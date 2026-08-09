El SEPA cierra el plan del Sella con casi 350 llamadas, 89 emergencias y cero accidentes de tráfico

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La activación del Plan de Seguridad del 88º Descenso Internacional del Sella, que coordinó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) entre el 7 y el 9 de agosto, ha finalizado con 349 llamadas atendidas desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP SELLA).

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, se contabilizaron 89 emergencias, 54 en el concejo de Ribadesella y 35 en Parres. Durante el tiempo que ha permanecido activo el dispositivo no ha habido accidentes de tráfico, pero sí agresiones --cinco en Parres y cuatro en Ribadesella--. Se ha atendido además a cuatro alteraciones del orden público, una amenaza y 55 asistencias sanitarias.

Por otro lado, se ha producido un incendio urbano en Ribadesella, se ha rescatado a una persona, se ha intervenido en un robo y se han realizado dos traslados sanitarios. Finalmente, se han reigstardo cinco vehícuulos mal aparcados.

El SEPA ha destacado el "importante trabajo desarrollado" por los efectivos de emergencias y protección ciudadana que, durante estos días, han trabajado de forma coordinada desde el CECOP SELLA. "Aquí se han integrado bajo un mando único, independientemente del organismo al que pertenecían todos los grupos de acción, intervención, seguridad, logística y apoyo", han explicado.